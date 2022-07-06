Получившая травму за день до ЧЕ-2022 Алексия Путельяс опубликовала эмоциональный пост

Футболистка «Барселоны» и сборной Испании, обладательница «Золотого мяча» — 2021 Алексия Путельяс опубликовала эмоциональный пост. Ранее стало известно, что Путельяс пропустит стартовавший чемпионат Европы – 2022 из-за разрыва передней крестообразной связки колена.
«Не знаю, с чего начать писать эти строки. Смотрю на это фото и понимаю, как всё может измениться за минуту или секунду, но эта ситуация напомнила мне, какой чистой и настоящей является моя любовь к этому виду спорта. Я могла бы обвинить футбол в том, что это случилось именно сейчас, за день до начала чемпионата Европы, на который я так хотела попасть и работала ради этого, но я этого не сделаю. Я чувствую, что долгое время была привилегированной по части травм. Я просто благодарна за всё то ежедневное счастье, которое так трудно достаётся другим людям.
Фото: из личного архива Алексии Путельяс
Начинается новый этап. Я никогда раньше не проводила более пяти дней, не прикасаясь к мячу, не тренируясь и не соревнуясь. Это было и остаётся моей страстью, меня ждёт трудный процесс восстановления, но, надеюсь, я смогу вернуться в нужное русло и закончить то, что начала.
Я очень ценю все сообщения, которые получила. От всего сердца вам большое спасибо. До скорой встречи», — написала Путельяс в своих социальных сетях.
- 6 июля 2022
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