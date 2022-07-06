Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис рассказал, почему «Спартак» не сможет бороться за медали РПЛ

Андрей Канчельскис рассказал, почему «Спартак» не сможет бороться за медали РПЛ
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о московском «Спартаке». Экс-футболист отметил, что красно-белые не смогут бороться за медали Российской Премьер-Лиги, пока в клубе не сменится руководство.

Журналист: Кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в сезоне 2022/2023?

Канчельскис: А зачем вы мне такие вопросы задаёте? Никто.

Журналист: «Зенит» – неоспоримый лидер?

Канчельскис: Я же сказал, что никто. «Зенит» опять станет чемпионом. Ещё вопросы есть?

Журналист: Будет ли «Спартак» бороться за медали?

Канчельскис: На сегодняшний день никто «Зениту» не составит конкуренцию. У «Спартака» всё на бумаге. Там руководители – в кавычках самые лучшие во всём мире. Если в клубе останутся такие руководители, «Спартак» не будет бороться ни за какие медали.

Журналист: Кто из тренеров РПЛ может быть уволен первым?

Канчельскис: Это не моя прерогатива. Решения будут принимать президенты, советы директоров клубов. Кто-то будет уволен, кто-то будет продолжать работать. Жизнь покажет. Если бы я знал прикуп, жил бы в Сочи.

Об этом Андрей Канчельскис рассказал в интервью «Спорту день за днём».

Новость по теме
Хлусевич стал первым игроком в истории «Спартака», кто занял 82-й номер. Это код Крыма
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022