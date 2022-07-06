Андрей Канчельскис рассказал, почему «Спартак» не сможет бороться за медали РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о московском «Спартаке». Экс-футболист отметил, что красно-белые не смогут бороться за медали Российской Премьер-Лиги, пока в клубе не сменится руководство.
Журналист: Кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в сезоне 2022/2023?
Канчельскис: А зачем вы мне такие вопросы задаёте? Никто.
Журналист: «Зенит» – неоспоримый лидер?
Канчельскис: Я же сказал, что никто. «Зенит» опять станет чемпионом. Ещё вопросы есть?
Журналист: Будет ли «Спартак» бороться за медали?
Канчельскис: На сегодняшний день никто «Зениту» не составит конкуренцию. У «Спартака» всё на бумаге. Там руководители – в кавычках самые лучшие во всём мире. Если в клубе останутся такие руководители, «Спартак» не будет бороться ни за какие медали.
Журналист: Кто из тренеров РПЛ может быть уволен первым?
Канчельскис: Это не моя прерогатива. Решения будут принимать президенты, советы директоров клубов. Кто-то будет уволен, кто-то будет продолжать работать. Жизнь покажет. Если бы я знал прикуп, жил бы в Сочи.
Об этом Андрей Канчельскис рассказал в интервью «Спорту день за днём».
- 6 июля 2022
-
23:35
-
23:32
-
23:29
-
23:22
-
23:22
-
23:14
-
23:09
-
22:59
-
22:47
-
22:47
-
22:31
-
22:20
-
22:17
-
22:05
-
21:46
-
21:42
-
21:26
-
21:16
-
21:14
-
21:06
-
21:00
-
20:55
-
20:46
-
20:44
-
20:25
-
20:18
-
20:16
-
19:56
-
19:56
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:26
-
19:26
-
19:08