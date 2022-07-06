Андрей Канчельскис рассказал, почему «Спартак» не сможет бороться за медали РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о московском «Спартаке». Экс-футболист отметил, что красно-белые не смогут бороться за медали Российской Премьер-Лиги, пока в клубе не сменится руководство.



Журналист: Кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в сезоне 2022/2023?



Канчельскис: А зачем вы мне такие вопросы задаёте? Никто.



Журналист: «Зенит» – неоспоримый лидер?



Канчельскис: Я же сказал, что никто. «Зенит» опять станет чемпионом. Ещё вопросы есть?



Журналист: Будет ли «Спартак» бороться за медали?



Канчельскис: На сегодняшний день никто «Зениту» не составит конкуренцию. У «Спартака» всё на бумаге. Там руководители – в кавычках самые лучшие во всём мире. Если в клубе останутся такие руководители, «Спартак» не будет бороться ни за какие медали.



Журналист: Кто из тренеров РПЛ может быть уволен первым?



Канчельскис: Это не моя прерогатива. Решения будут принимать президенты, советы директоров клубов. Кто-то будет уволен, кто-то будет продолжать работать. Жизнь покажет. Если бы я знал прикуп, жил бы в Сочи.



Об этом Андрей Канчельскис рассказал в интервью «Спорту день за днём».