Швейцарская футболистка, ставшая звездой соцсетей, отказалась играть на Евро-2022

Игрок «Астон Виллы» и сборной Швейцарии Алиша Леманн отказалась выступить на чемпионате Европы – 2022, который сегодня, 6 июля, стартовал в Англии. Изначально футболистка вошла в состав сборной Швейцарии на турнир.
«Это моё личное решение. Я не чувствую себя морально готовой к европейскому турниру», — приводит слова Леманн пресс-служба «Астон Виллы».
Фото: из личного архива Алиши Леманн
Отметим, что 23-летняя футболистка стала «Лучшим игроком сезона во версии болельщиков» своего клуба. За сборную Алиша провела 33 матча, в которых забила шесть голов.
Леманн – одна из самых популярных футболисток в социальных сетях. Её профиль в «Инстаграме»* насчитывает 7,7 млн пользователей. Алиша также встречается с полузащитником «Астон Виллы» Дугласом Луисом. Ранее Леманн публиковала фото с их отдыха в Майами (США).
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- 6 июля 2022
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