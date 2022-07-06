Защитник «Сочи» Родригао подписал контракт с «Зенитом»
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Бразильский защитник «Сочи» Родригао подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Зенит» официально объявит о трансфере защитника в ближайшее время.
Напомним, Родригао играет за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт бразильца с клубом рассчитан до июня 2023 года. Статистический интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.
В минувшем сезоне Родригао сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее из «Сочи» в санкт-петербургский клуб перешёл колумбийский нападающий Матео Кассьерра. «Зенит» стал победителем РПЛ сезона-2021/2022. «Сочи» стал вторым.
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