Оздоев: как смысл был в Европе для Смолова? Забил «Реалу» и «Барселоне». А дальше-то что?

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался об опыте игры нападающего «Динамо» Фёдора Смолова за европейский клуб – испанскую «Сельту».
«Он поехал всего на два месяца. Забил «Реалу» и «Барселоне» — молодец. А дальше-то что? Вернулся в «Локомотив». И какой смысл тогда был в Европе?
По мне, Смол допустил ошибку, когда вернулся из «Фейеноорда». Нужно было там цепляться до конца. С его потенциалом и возможностями у него бы получилось.
Лично я, если бы была возможность вернуться в прошлое, никогда бы не ушёл из «Шальке». Я бы просидел два года без официальных матчей, но остался бы», — цитирует Оздоева Sport24.
Напомним, в 2020 году Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива». За испанскую команду форвард провёл 14 матчей, в которых забил два мяча.
- 6 июля 2022
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