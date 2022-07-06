Глава «Урала»: таких, как Оздоев, всегда хочу подписать. Он сделал бы нам хорошую рекламу!

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что хотел бы подписать бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева. При этом функционер отметил, что клубу не удалось бы финансово потянуть приобретение игрока.



«Таких футболистов, как Магомед Оздоев, я всегда хочу подписать, но у меня, скорее всего, денег не хватит.



Он хороший парень. Я тоже его уважаю. С удовольствием бы взял такого футболиста в «Урал». Конечно, Магомед сделал бы нам хорошую рекламу! Он хорош и как футболист, и как человек.



Ещё раз повторю: с удовольствием подписал бы Оздоева, но у него есть предложения. Не знаю, правда, какие», — цитирует Иванова Sport24.



Напомним, после истечения контракта с «Зенитом» Оздоев стал свободным агентом. Игрока связывают с несколькими российскими, европейскими и арабскими клубами.

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