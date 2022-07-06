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Боярский: матч легенд «Зенита» и «Спартака» — лакмусовая бумажка российского футбола

Боярский: матч легенд «Зенита» и «Спартака» — лакмусовая бумажка российского футбола
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Заслуженный артист России Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча легенд «Зенита» и «Спартака», который состоится 8 июля на стадионе «Петровский».

«Я буду выступать перед этим матчем. Поскольку это легендарные команды, факт того, что они встретятся на «Петровском», омолодит всех болельщиков. На этом стадионе были самые замечательные матчи. Конечно, я буду болеть за «Зенит», как и все нормальные люди, но я никогда не испытывал отторжения к «Спартаку» и его болельщикам. Хочется, чтобы все получили удовольствие от матча. Раньше «Спартак» состоял из игроков «Зенита», и наоборот. Всё перемешалось. В те времена футболисты этих двух команд составляли основу нашей сборной. Нужно смотреть за качеством игры. Надеюсь, что легенды обеих команд не постарели и смогут показать настоящий футбол. Это противостояние – лакмусовая бумажка российского футбола в его нынешнем состоянии», — приводит слова Боярского «РБ Спорт».

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