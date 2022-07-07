Датский «Мидтьюлланн» выкупил Андерса Дрейера у «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер на постоянной основе перешёл в датский «Мидтьюлланн». Об этом сообщает телеграм-канал казанского клуба. Стороны договорились о полноценном трансфере 24-летнего футболиста.



Напомним, Дрейер выступал за «Рубин» с августа 2021 года, куда перешёл из «Мидтьюлланна» за € 7 млн. Контракт игрока с российским клубом был рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость датчанина составляет € 8 млн.



Минувший сезон Дрейер доигрывал в «Мидтьюлланне», за который сыграл в 22 матчах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.



«Рубин» по итогам сезона-2021/2022 занял 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Первую лигу.

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