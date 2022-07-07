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Давид де Хеа и Гарри Магуайр посетили матч-открытие женского чемпионата Европы — 2022

Давид де Хеа и Гарри Магуайр посетили матч-открытие женского чемпионата Европы — 2022
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа и Гарри Магуайр посетили матч-открытие женского чемпионата Европы – 2022, который проходит в Англии.

В первом матче турнира сошлись хозяйки – англичанки и австрийки – представительницы группы A. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяек со счётом 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме. На 17-й минуте отличилась нападающая Бет Мид.

На групповом этапе англичанки также сыграют с Норвегией и Северной Ирландией.

Отметим, что этот ЧЕ планируют посетить более 500 тысяч болельщиков из 99 стран мира, в Англию приедут даже зрители из Китая, Австралии и США. На прошлом Евро посещаемость была в два раза меньше.

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