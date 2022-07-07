Матч-открытие женского чемпионата Европы — 2022 побил рекорд посещаемости

Матч-открытие женского чемпионата Европы — 2022, который стартовал в Англии, установил новый рекорд посещаемости, сообщает пресс-служба УЕФА. На встречу Англии и Австрии пришли 68 тысяч 871 человек.

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяек со счётом 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме. На 17-й минуте отличилась нападающая Бет Мид.

На групповом этапе англичанки также сыграют с Норвегией и Северной Ирландией.

Отметим, что этот ЧЕ планируют посетить более 500 тысяч болельщиков из 99 стран мира, в Англию приедут даже зрители из Китая, Австралии и США. На прошлом Евро посещаемость была в два раза меньше. Финал турнира пройдёт на «Уэмбли» в Лондоне.