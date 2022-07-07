Фердинанд: конечно, Роналду недоволен, он даже не знает, как звучит гимн Лиги Европы
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о форварде «красных дьяволов» Криштиану Роналду.
«Конечно, он недоволен. Любой, кто хочет выигрывать футбольные матчи или трофеи, любой, кто привык побеждать и соревноваться каждый год в верхней части таблицы за самые большие титулы, останется недоволен, если в следующем сезоне этого не будет. Он недоволен тем, что не сыграет в Лиге чемпионов, он даже не знает, как звучит гимн Лиги Европы. Да, он может захотеть уйти, он может быть недоволен некоторыми вещами в футбольном клубе», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.
Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», поскольку клуб в следующем сезоне не будет выступать в Лиге чемпионов.
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