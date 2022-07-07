Бускетс и Месси могут воссоединиться в «Интер Майами»
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс и форвард «ПСЖ» Лионель Месси могут перейти в «Интер Майами» летом 2023 года, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, несколько клубов из МЛС делали предложение Бускетсу о трансфере этим летом, но игрок хочет отработать свой контракт с «Барселоной» до конца. Наибольший интерес к Серхио проявляет именно «Интер Майами».
Отмечается, летом 2023 года Бускетс вместе с Месси могут перейти в этот клуб.
Отметим, Месси выступал вместе с Бускетсом в «Барселоне».
Бускетс играет за «Барселону» с 2008 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Контракт Месси с «ПСЖ», в свою очередь, также истекает в 2023 году, но у аргентинца есть опция продления соглашения ещё на один сезон.
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