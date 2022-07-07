Бускетс и Месси могут воссоединиться в «Интер Майами»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс и форвард «ПСЖ» Лионель Месси могут перейти в «Интер Майами» летом 2023 года, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, несколько клубов из МЛС делали предложение Бускетсу о трансфере этим летом, но игрок хочет отработать свой контракт с «Барселоной» до конца. Наибольший интерес к Серхио проявляет именно «Интер Майами».

Отмечается, летом 2023 года Бускетс вместе с Месси могут перейти в этот клуб.

Отметим, Месси выступал вместе с Бускетсом в «Барселоне».

Бускетс играет за «Барселону» с 2008 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Контракт Месси с «ПСЖ», в свою очередь, также истекает в 2023 году, но у аргентинца есть опция продления соглашения ещё на один сезон.