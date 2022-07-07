Мовсисян: финансирование у «Зенита» всегда было больше, чем у «Спартака»
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Бывший нападающий «Краснодара», «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян высказался о ключевой, по его мнению, причине превосходства петербургского «Зенита» над московской командой.
«Чего не хватает «Спартаку», чтобы остановить гегемонию «Зенита»? «Зенит» и «Спартак» всегда являлись топ-командами России, но у питерцев всегда было больше финансирование», — сказал Мовсисян в интервью Metaratings.
Юра Мовсисян объявил о завершении карьеры в 2021 году. Нападающий с 2013 по 2016 год выступал за «Спартак», куда перешёл из «Краснодара». За москвичей Юра провёл 66 матчей, в которых забил 27 голов и отдал восемь результативных передач. В составе «Краснодара» на его счету 51 игра, 23 забитых мяча и 10 ассистов.
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