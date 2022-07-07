Кассьерра: в России суровые зимы, но я люблю, когда на улице холодно

Экс-нападающий «Сочи» Матео Кассьерра, в конце июня перешедший в «Зенит», ответил на вопрос о том, как относится к русской зиме.



«Мне нравится мороз! Люблю, когда на улице холодно. Я успел пожить в разных странах, так что тема зимнего климата для меня не является проблемой. В России действительно бывают суровые зимы, но это то, к чему можно привыкнуть. Снег со льдом меня тоже абсолютно не пугают. В конце концов, зима – это красивое время года, она наступает незадолго до рождественских праздников, когда вокруг много украшений и разных декораций», – сказал Кассьерра в интервью «Зенит-ТВ».



3 июля на стадионе «Фишт» в Сочи Кассьерра забил свой дебютный гол в футболке «Зенита» – это произошло на 74-й минуте товарищеской встречи с сербской «Црвеной Звездой». За питерскую команду колумбиец будет выступать под 30-м номером.