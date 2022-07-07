«Манчестер Юнайтед» смирился с вероятным уходом Криштиану Роналду этим летом

Манчестер Юнайтед» смирился с тем, что нападающий Криштиану Роналду, вероятнее всего, покинет клуб этим летом, сообщает The Sun.
По данным источника, руководство «Манчестер Юнайтед» осознало, что не может удерживать Роналду в клубе против его воли, и хочет избежать затяжного конфликта. После разговора с руководством клуба главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг понял, что ему придётся планировать будущее клуба без Роналду.
Ранее сообщалось, что 5 июля Роналду вновь не появился на тренировке «Манчестер Юнайтед», объяснив это семейными обстоятельствами. Изначально Криштиану должен был присоединиться к команде ещё 4 июля, но он уже несколько дней продолжает самостоятельно заниматься на тренировочной базе в Португалии.
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
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