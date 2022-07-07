Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» смирился с вероятным уходом Криштиану Роналду этим летом

«Манчестер Юнайтед» смирился с вероятным уходом Криштиану Роналду этим летом
Комментарии

Манчестер Юнайтед» смирился с тем, что нападающий Криштиану Роналду, вероятнее всего, покинет клуб этим летом, сообщает The Sun.

По данным источника, руководство «Манчестер Юнайтед» осознало, что не может удерживать Роналду в клубе против его воли, и хочет избежать затяжного конфликта. После разговора с руководством клуба главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг понял, что ему придётся планировать будущее клуба без Роналду.

Ранее сообщалось, что 5 июля Роналду вновь не появился на тренировке «Манчестер Юнайтед», объяснив это семейными обстоятельствами. Изначально Криштиану должен был присоединиться к команде ещё 4 июля, но он уже несколько дней продолжает самостоятельно заниматься на тренировочной базе в Португалии.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Криштиану Роналду ломится из «Манчестер Юнайтед». Есть два топовых варианта Криштиану Роналду ломится из «Манчестер Юнайтед». Есть два топовых варианта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022