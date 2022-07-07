Sky Sport: контракт Роберто Де Дзерби с «Шахтёром» расторгнут

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби отныне не является главным тренером «Шахтёра», сообщает Sky Sport.



Издание отмечает, что контракт Де Дзерби с клубом, действовавший до лета 2023 года, уже официально расторгнут, и теперь Роберто может выбирать следующее место работы, хотя нельзя исключать, что он возьмет годичную паузу в тренерской карьере.



Роберто Де Дзерби стал главным тренером «Шахтёра» в мае 2021 года, подписав двухлетний контракт. Ранее он был наставником исключительно итальянских клубов – «Дарфо Боарио» (2013–2014), «Фоджа» (2014–2016), «Палермо» (2016), «Беневенто» (2017–2018) и «Сассуоло» (2018–2021).



Под руководством итальянца, которому месяц назад исполнилось 43 года, «Шахтёр» провел 30 матчей, одержал 20 побед, по 5 раз сыграл вничью и уступил соперникам. В чемпионате Украины после 18 проведённых туров команда лидировала, на 2 очка опережая киевское «Динамо». В лиге чемпионов подопечные Де Дзерби заняли последнее место в группе с «Реалом», «Интером» и «Шерифом». С «Шахтёром» итальянец стал обладателем Суперкубка Украины.

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