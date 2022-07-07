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Защитник «Динамо» Бальбуэна попал в сферу интересов «Фламенго»

Защитник «Динамо» Бальбуэна попал в сферу интересов «Фламенго»
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Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна попал в сферу интересов двух бразильских клубов, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в своём «твиттере».

По данным источника, игроком интересуются «Фламенго» и «Коринтианс». Оба клуба знают требования игрока. Если им удастся договориться, то его уход из «Динамо» не будет проблемой.

Ранее «Динамо» отреагировало на слухи об интересе «Коринтианса» к Бальбуэна.

Напомним, ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России до 2023 года.

Бальбуэна выступает за «Динамо» с июля 2021 года, перейдя в клуб правах свободного из «Вест Хэм Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно Портал Transfermarkt, оценивает стоимость футболиста в € 6 млн.

В прошлом сезоне Бальбуэна принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и отдал одну результативную передачу.

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