Два вышедших в АПЛ клуба хотят приобрести Языджи

Полузащитник французского «Лилля» Юсуф Языджи, в прошлом сезоне выступавший за московский ЦСКА, может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sabah Spor.
В приобретении турецкого футболиста заинтересованы сразу два вышедших в Премьер-лигу клуба – «Фулхэм» и «Ноттингэм Форест». При этом «Лилль» в переговорах требует заплатить за Языджи не менее € 13,5 млн. Диалог с заинтересованными в трансфере сторонами продолжается.
Контракт 25-летнего Юсуфа Языджи с «Лиллем» рассчитан до 30 июня 2024 года. Права на него принадлежат французскому клубу с августа 2019-го. В сезоне-2021/22 футболист был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативных передачи.
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