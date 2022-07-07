«Пусть уходит». Хитцфельд – о желающем перейти в «Барселону» Левандовском

Легендарный наставник «Баварии» Оттмар Хитцфельд, пять раз выигравший с мюнхенцами Бундеслигу, а также приведший команду к победе в Лиге чемпионов-2000/01, выразил мнение о саге с возможным переходом Роберта Левандовского в «Барселону».
«Если Левандовски хочет уйти, то пусть уходит. Нет никакого смысла продолжать работать вместе. Моё мнение всегда было и будет таким: если игрок хочет покинуть клуб, он должен это сделать. Конечно, было бы здорово, забивай Левандовски голы, но, в конечном счёте, «Бавария» сбита с толку его действиями», – цитирует Хитцфельда мюнхенская газета Abendzeitung.
В сезоне-2021/2022 Левандовски принял участие в 46 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Контракт 33-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. По окончании прошлого сезона поляк заявил, что его история в «Баварии» завершена и он намерен покинуть клуб летом. «Барселона» является приоритетным вариантом для 33-летнего нападающего.
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