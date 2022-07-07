«Интер» арендовал воспитанника «Милана», который провёл 13 лет в клубе

«Интер» арендовал у «Кальяри» Рауля Белланову. Арендное соглашение, которое рассчитано на год, включает в себя право выкупа.
— Трудно описать этот момент, потому что исполнилась мечта, которая была у меня с детства, — играть за мою любимую команду. Это мечта, ставшая явью, — приводит слова футболиста пресс-служба миланцев.
Примечательно, что 22-летний защитник является воспитанником молодёжной академии «Милана». В составе «россонери» он провёл 13 лет. После Италии Белланова перешёл в «Бордо», а затем вернулся в Серию Б, перейдя в «Пескару». После хорошего выступления им заинтересовался «Кальяри», куда впоследствии перешёл итальянский защитник.
В посте «Интера" о переходе футболиста написано, что он считается одним из самых быстрых игроков Серии А. Его рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.
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