Себастьен Аллер поделился эмоциями от перехода в «Боруссию»

Ивуарийский нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер поделился эмоциями от перехода в немецкий клуб.



«У клуба отличный стадион, но самый лучший стадион — ничто без болельщиков. Мне не терпится прочувствовать поддержку более 80 тысяч зрителей как части семьи «Боруссии». Надеюсь, в ближайшие годы мы вместе добьёмся больших успехов, а затем сможем отпраздновать это все вместе», — приводит слова Аллера пресс-служба клуба.



28-летний Себастьен Аллер ранее выступал в Бундеслиге в составе франкфуртского «Айнтрахта» – с 2017 по 2019 год. В чемпионате Германии он провёл 60 матчей, отметился 24 голами и 13 результативными передачами. После «Айнтрахта» ивуариец играл за английский «Вест Хэм» и нидерландский «Аякс».