Себастьен Аллер поделился эмоциями от перехода в «Боруссию»
Поделиться
Ивуарийский нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер поделился эмоциями от перехода в немецкий клуб.
«У клуба отличный стадион, но самый лучший стадион — ничто без болельщиков. Мне не терпится прочувствовать поддержку более 80 тысяч зрителей как части семьи «Боруссии». Надеюсь, в ближайшие годы мы вместе добьёмся больших успехов, а затем сможем отпраздновать это все вместе», — приводит слова Аллера пресс-служба клуба.
28-летний Себастьен Аллер ранее выступал в Бундеслиге в составе франкфуртского «Айнтрахта» – с 2017 по 2019 год. В чемпионате Германии он провёл 60 матчей, отметился 24 голами и 13 результативными передачами. После «Айнтрахта» ивуариец играл за английский «Вест Хэм» и нидерландский «Аякс».
Новость по темеАллер взял в «Боруссии» 9-й номер, под которым играл Холанд
Комментарии
- 7 июля 2022
-
07:01
-
07:00
-
06:43
-
06:41
-
06:23
-
06:17
-
05:43
-
05:37
-
05:36
-
05:28
-
05:05
-
04:38
-
04:21
-
03:43
-
02:56
-
02:36
-
02:34
-
02:15
-
02:00
-
01:50
-
01:41
-
01:30
-
01:19
-
00:44
-
00:43
-
00:36
-
00:25
-
00:18
-
00:14
-
00:07
- 6 июля 2022
-
23:58
-
23:51
-
23:40
-
23:35
-
23:32
Партнерский контент