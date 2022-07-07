Лапорта: в матче с «Пумас» будет футбольное шоу

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал участие мексиканского клуба «Пумас» на Кубке Жоана Гампера.
«Это хороший вариант. Мы долго изучали кого пригласить, но я знал, что Пумас были готовы сыграть с нами. Это та команда, которая нам нравится, с которой у нас хорошие отношения, и я уверен, что это будет хорошее футбольное шоу с мексиканской командой. которые всегда выкладываются на полную, независимо от того, какой уровень футбола они показывают", — заявил Лапорта на пресс-конференции.
Напомним, товарищеский футбольный турнир Кубок Жоана Гампера проводится с 1966 года. Турнир назван в честь президента-основателя каталонского клуба.
Ранее соперником сине-гранатовых по этому турниру должна была стать итальянская «Рома», однако подопечные Жозе Моуринью отказались от приглашения из-за изменения планов предсезонной подготовки. После отказа от «Ромы» каталонский клуб вёл переговоры с «Миланом» и «Атласом», которые не увенчались успехом.
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