Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта: в матче с «Пумас» будет футбольное шоу

Лапорта: в матче с «Пумас» будет футбольное шоу
Комментарии

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал участие мексиканского клуба «Пумас» на Кубке Жоана Гампера.

«Это хороший вариант. Мы долго изучали кого пригласить, но я знал, что Пумас были готовы сыграть с нами. Это та команда, которая нам нравится, с которой у нас хорошие отношения, и я уверен, что это будет хорошее футбольное шоу с мексиканской командой. которые всегда выкладываются на полную, независимо от того, какой уровень футбола они показывают", — заявил Лапорта на пресс-конференции.

Напомним, товарищеский футбольный турнир Кубок Жоана Гампера проводится с 1966 года. Турнир назван в честь президента-основателя каталонского клуба.

Ранее соперником сине-гранатовых по этому турниру должна была стать итальянская «Рома», однако подопечные Жозе Моуринью отказались от приглашения из-за изменения планов предсезонной подготовки. После отказа от «Ромы» каталонский клуб вёл переговоры с «Миланом» и «Атласом», которые не увенчались успехом.

Новость по теме
Лапорта: Хави хотел такого игрока, как Кессье. «Барселона» сделала всё для трансфера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022