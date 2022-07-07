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Марио Гётце считает свой переход в «Боруссию» ошибкой

Марио Гётце считает свой переход в «Боруссию» ошибкой
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Немецкий полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Марио Гётце считает свой переход в дортмундскую «Боруссию» в 2016 году ошибкой.

«В свой первый сезон с Юргеном Клоппом «Ливерпуль» занял восьмое место в АПЛ и не пробился в Лигу чемпионов. Даже в предыдущие годы этот клуб не всегда играл на высшем уровне. «Боруссия» же провела прекрасный сезон под руководством Томаса Тухеля. Она была на подъёме, в то время как Клопп ещё только строил команду свою команду. Оглядываясь назад, приходится признаться: в «Ливерпуле» было бы лучше», — приводит слова Гётце Bild.

Ранее Гётце играл за мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». В 2014-м Гётце, выступая в составе сборной Германии, стал автором единственного гола в матче финала чемпионата мира с Аргентиной.

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