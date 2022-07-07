Французский голкипер Стив Манданда попрощался с болельщиками «Марселя» после перехода в «Ренн».
«С тяжёлым сердцем, переполненным эмоциями, я обращаюсь к вам сегодня вечером, чтобы попрощаться.
Пришло время мне покинуть клуб после 15 замечательных лет, которые я прожил с особой страстью рядом с вами. Сегодня переворачивается страница, но каждое мгновение навсегда останется в моём сердце и в моей памяти.
Я горжусь тем, что носил футболку «Марселя» в течение 15 лет. «Марсель» — мой дом, моя семья, моё сердце. Клуб, который позволил мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Болельщики, ваша безграничная страсть всегда вдохновляла меня. Ваша любовь к «Олимпику» и футболу создала ту неповторимую и незабываемую атмосферу.
Болельщикам, работникам клуба, всем, с кем я не успел попрощаться перед отъездом, я просто хочу сказать спасибо. Спасибо, что остаётесь со мной в хорошие и трудные времена.
Олимпийцы, это наша история, и она никогда не закончится», — написал Манданда в соцсетях.
В минувшем сезоне вратарь провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. Всего за французский клуб Стив сыграл в 610 матчах, в которых пропустил 674 мяча.
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