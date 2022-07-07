«Ювентус» недоволен первым предложением «Баварии» по Маттейсу де Лигту

Туринский «Ювентус» недоволен первым предложением мюнхенской «Баварии» по защитнику сборной Нидерландов Маттейсу де Лигту, сообщает журналист Альфредо Педулла.
По информации Педуллы, клубы продолжают переговоры между собой. К компромиссу прийти пока не удаётся. Сообщается, что мюнхенский клуб предложил € 75 млн плюс бонусы, но «Ювентус» это не устраивает, они хотят чистые € 80 млн за де Лигта.
Ранее сообщалось, что Маттейс с самого детства поддерживал немецкий клуб и хотел перейти в стан мюнхенской команды в 2019 году, однако тогда «Бавария» вышла из переговоров из-за слишком большой суммы трансфера. Главный тренер чемпиона Германии Юлиан Нагельсман лично заинтересован в трансфере молодого защитника и рассчитывает, что он станет лидером обороны команды. Недавно в «Баварию» перешли хорошие знакомые Маттейса, а именно Райан Гравенберх и Нуссайр Мазрауи.
- 7 июля 2022
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