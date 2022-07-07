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«Ювентус» недоволен первым предложением «Баварии» по Маттейсу де Лигту

«Ювентус» недоволен первым предложением «Баварии» по Маттейсу де Лигту
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Туринский «Ювентус» недоволен первым предложением мюнхенской «Баварии» по защитнику сборной Нидерландов Маттейсу де Лигту, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации Педуллы, клубы продолжают переговоры между собой. К компромиссу прийти пока не удаётся. Сообщается, что мюнхенский клуб предложил € 75 млн плюс бонусы, но «Ювентус» это не устраивает, они хотят чистые € 80 млн за де Лигта.

Ранее сообщалось, что Маттейс с самого детства поддерживал немецкий клуб и хотел перейти в стан мюнхенской команды в 2019 году, однако тогда «Бавария» вышла из переговоров из-за слишком большой суммы трансфера. Главный тренер чемпиона Германии Юлиан Нагельсман лично заинтересован в трансфере молодого защитника и рассчитывает, что он станет лидером обороны команды. Недавно в «Баварию» перешли хорошие знакомые Маттейса, а именно Райан Гравенберх и Нуссайр Мазрауи.

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