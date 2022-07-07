«Ювентус» готов платить Калиду Кулибали € 7 млн в год

Туринский «Ювентус» готов платить сенегальскому защитнику «Наполи» Калиду Кулибали € 7 млн в год, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.



По информации журналиста, «Ювентус» уже сделал официальное предложение сенегальцу. Туринский клуб предлагает игроку контракт до 2025 года. В команде рассчитывают, что он сможет заменить защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта, который с большой долей вероятности уйдёт из клуба.



Контракт Калиду Кулибали с «Наполи» истекает по окончании сезона-2022/2023. Ранее итальянские СМИ сообщали, что сенегалец хочет завершить карьеру в «Наполи» из-за преданности к клубу и желает продлить контракт. Он уже отказывал «Барселоне» и «Ювентусу» в предложениях.

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