Педро прокомментировал первый покер в составе «Фламенго» в Кубке Либертадорес

Нападающий Педро Абреу оформил покер, который стал первым игроком в истории «Фламенго», кому удалось это сделать в официальном матче Кубка Либертадорес, прокомментировал своё уникальное достижение.

«Хочу поблагодарить клуб. Я много работал вне зависимости от обстоятельств и моих кондиций. Изо дня в день я стараюсь развиваться даже за пределами поля, и результат приходит сам по себе. Я считаю, что команда сегодня выступила очень хорошо, они проделали большую работу в этом матче. Я очень рад, что удалось отличиться четырежды, Бог благословил меня. Я просто должен поблагодарить партнёров по команде и насладиться этим моментом, — приводит слова Педро ge.globo.

Напомним, «Фламенго» на стадионе Маракана — Марио Филью в Рио-де-Жанейро (Бразилия) принимал «Депортес Толима» в рамках второго матча 1/8 финала Кубка Либертадорес. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1