Севикян рассказал, почему выбрал седьмой номер в «Пари НН»
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Новичк «Пари Нижний Новгород » Эдгар Севикян рассказал, почему выбрал именно седьмой номер в клубе.
«Он привлекал меня с детства. Под ним я играл и в «Локо», и в сборной. Повезло, что седьмой номер оказался не занят в Нижнем», — приводит слова Севикяна пресс-служба клуба.
Напомним, вчера, 6 июля, Севикян заключил контракт с «Пари НН». Соглашение полузащитника рассчитано на три года. Ранее Севикян выступал в составе испанского клуба «Леванте». Игрок является воспитанником московского «Локомотива». Севикян также выступал за юношеские сборные России разных возрастов. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду России U21.
Летом у Севикяна закончился контракт с «Леванте». Футболист является воспитанником «Локомотива»
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