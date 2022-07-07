Севикян рассказал, почему выбрал седьмой номер в «Пари НН»

Новичк «Пари Нижний Новгород » Эдгар Севикян рассказал, почему выбрал именно седьмой номер в клубе.

«Он привлекал меня с детства. Под ним я играл и в «Локо», и в сборной. Повезло, что седьмой номер оказался не занят в Нижнем», — приводит слова Севикяна пресс-служба клуба.

Напомним, вчера, 6 июля, Севикян заключил контракт с «Пари НН». Соглашение полузащитника рассчитано на три года. Ранее Севикян выступал в составе испанского клуба «Леванте». Игрок является воспитанником московского «Локомотива». Севикян также выступал за юношеские сборные России разных возрастов. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду России U21.

Летом у Севикяна закончился контракт с «Леванте». Футболист является воспитанником «Локомотива»