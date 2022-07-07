Чемберлен выразил радость тому, что Салах остался в «Ливерпуле»
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Полузащитник «Ливерпуля» Алекс-Окслейд Чемберлен поделился мнением относительно продления контракта Мохамеда Салаха с клубом.
«Это действительно хорошая новость. Он заставил нас ждать некоторое время, не так ли? Я рад за него, я знаю, какой он парень. Ему тут очень комфортно и он счастлив остаться в клубе. Для клуба это шикарная новость, что такой игрок как Мохамед, решил продлить свою карьеру именно здесь.
Мы все знаем, какой важной частью этой команды он был уже много лет, и я думаю, все понимают, что он и будет ей оставаться», — приводит слова Чемберлена официальный сайт «Ливерпуля».
1 июля «Ливерпуль» объявил о подписании нового контракта с египтянином. Его зарплата по новому контракту составляет £ 400 тыс. в неделю.
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