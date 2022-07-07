Родригао — игрок «Зенита», Малкин — о контракте с «Питтсбургом». Главное к утру

Бразильский защитник «Сочи» Родригао подписал контракт с «Зенитом», российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о ситуации с новым контрактом, не менее восьми российских футболистов и нескольких хоккеистов купили военные билеты. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Защитник «Сочи» Родригао подписал контракт с «Зенитом».
2. Евгений Малкин — о ситуации вокруг его контракта с «Питтсбургом»: понимаю, что это бизнес.
3. Источник: не менее восьми футболистов и несколько хоккеистов могли купить военные билеты.
4. НХЛ объявила дату начала нового сезона регулярного чемпионата.
5. Байден отреагировал на письмо задержанной в России с гашишным маслом Грайнер.
6. Надаль высказался о Кирьосе перед полуфинальным матчем на Уимблдоне.
7. Генменеджер «Миннесоты»: Капризов с семьёй в России, у него всё хорошо.
8. Датский «Мидтьюлланн» выкупил Андерса Дрейера у «Рубина».
9. Дмитрию Биволу сделали предложение о следующем бое.
10. Сборная Англии обыграла Австрию в матче-открытии женского ЧЕ-2022.
- 7 июля 2022
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