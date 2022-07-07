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Чемберлен раскрыл цели «Ливерпуля» на сезон-2022/2023

Чемберлен раскрыл цели «Ливерпуля» на сезон-2022/2023
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Хавбек «Ливерпуля» Алекс-Окслейд Чемберлен раскрыл цели клуба на сезон-2022/2023.

«Я думаю, что все в команде знают, что у нас единая цель — выиграть всё. В прошлом году это было реальной возможностью для нас. Очевидно, что мы провели действительно хороший сезон, завоевали два трофея, но да, я думаю, что каждый из нас внутри знает, что мы способны конкурировать в каждом соревновании, тем более, что сейчас наша обойма футболистов позволяет это сделать», — цитирует Чемберлена официальный сайт клуба.

Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль стал победителем кубка Лиги и кубка Англии, дошёл до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу 1:0 и занял второе место в Английской Премьер-Лиге (одно очко до «Манчестер Сити»).

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