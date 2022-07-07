Норвегия — Северная Ирландия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть
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Сегодня, 7 июля, состоится матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Норвегия — Северная Ирландия. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Норвегия — Северная Ирландия покажет телеканал «Матч».
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Линой Лехтоваарой из Финляндии. Ассистенты рефери — эстонка Каролин Кайвоя и гречанка Хрисула Куробилия. В роли резервного рефери выступит шведка Тесс Олофссон.
Соперниками женских сборных Норвегии и Северной Ирландии по группе А являются национальные команды Англии и Австрии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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