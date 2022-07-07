Глава судейского комитета РФС: если у меня не получится, я старался. Найдут кого-то нового

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился ожиданиями от предстоящей работы на новой должности. Он назвал ряд направлений, которым намерен отдать приоритет. Кроме того, специалист заявил, что рассчитывает искать новые инструменты, способные принести положительный результат.



«Понимаю, что у людей есть некие сомнения по поводу наличия у меня такого авторитета… Безусловно, у меня нет такого статуса, бэкграунда, я не столь успешный, сложившийся человек, как Хачатурянц. Но я буду искать свои механизмы управления системой. Думаю, что смогу привнести что-то новое.



Ашот Рафаилович был в судействе, мы многое успели сделать. В отношении реформ остались некие штрихи. Дальше уже больше работа за профессионалами, которые занимаются судьями. У нас есть незакрытые направления: региональные судейские школы, программа «Таланты и наставники» на уровне второй лиги и ещё некоторые элементы. Всё это понимаю, надеюсь, что справлюсь. Сделаю всё возможное, чтобы это получилось. Если у меня получится, значит, хорошо. Если не получится… Я старался. Найдут кого-то, кто, возможно, с этим справится лучше», — цитирует Каманцева пресс-служба РФС.

Новость по теме Павел Каманцев назначен на должность главы судейского комитета РФС