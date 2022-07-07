Тренер женской сборной Англии Вигман: играть при 70 тысячах болельщиков — великолепно

Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман прокомментировала первый матч своей команды на домашнем Евро.
«Это было невероятное событие. Играть на «Олд Траффорд» с 70 тысячами шумящих и поддерживающих нас болельщиков — великолепно.
У нас было несколько очень опасных моментов в игре, мы должны были забивать больше, но зато выстояли в трудные моменты, что тоже хорошо. Во время игры у нас было несколько фаз. Мы не очень здорово начали, потом получили контроль над игрой и оттеснили австриек на их половину поля.
Мы слишком торопились в игровых моментах последней трети матча. Создали много моментов, но финальные решения в них не были правильными. Но главное, что мы забили один мяч, оставили ворота сухими и заработали три очка», — приводит слова Вигман Sky Sports.
Напомним, вчера, 6 июля, в матче-открытии чемпионата Европы Англия одержала победу над Австрией со счётом 1:0. Отличилась форвард Бет Мид.
- 7 июля 2022
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