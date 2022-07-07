Каманцев: можем приглашать иностранных арбитров, но только при условии взаимного обмена

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал желание «Спартака» назначить на матч Суперкубка России иностранного арбитра. Он заявил, что подобное приглашение возможно, но лишь при условии взаимного обмена. Кроме того, специалист заявил, что разовые акции не принесут никакого результата, нужны систематические действия.



«Считаю, что мы можем приглашать иностранных арбитров, но только при одном условии — взаимного обмена. Если к нам привезут судью из Италии, то мы бы хотели, чтобы наш арбитр тоже поехал туда и отработал там матч. Потому что мы не считаем себя страной без судейской истории. Да, в моменте мы не топовая футбольная страна, но у нас есть своя индустрия, и мы должны её развивать. Разовыми приглашениями иностранцев мы не исправим ситуацию. Мы должны показывать уважение своим арбитрам. Мы должны поощрить тех, кто хорошо отработал сезон. Мне кажется, это понятная логика, против которой вряд ли «Спартаку» нашлось бы что сказать. Если у них есть желание, можем в рабочем порядке это обсудить», — цитирует Каманцева пресс-служба РФС.