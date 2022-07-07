Дарья Карпина — о Fan ID: наболевшая тема. Это очень усложняет жизнь болельщикам

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, отреагировала на введение процедуры Fan ID. Теперь каждый болельщик, который намерен посетить стадион, должен получить специальный паспорт, по которому он сможет проходить на спортивные мероприятия.



«Такая наболевшая на сегодняшний день тема. Я не особо хочу комментировать и давать какую-то оценку по понятным причинам. Но хочу сказать, что это очень усложняет жизнь болельщикам.



И я могу сказать с позиции нашей семьи. У меня родители живут в Эстонии, и мой папа очень преданный болельщик, он больше 40 лет смотрит РПЛ, ходит на матчи. И я понимаю, что теперь, когда он приедет, я не смогу свободно отвести его на матч. Причём это бывало и в Москве, в Санкт-Петербурге, и в Ростове. И если приедут мои друзья, то они, как я понимаю, не смогут спокойно сходить на футбол. Это всё очень сложно. Я сама пыталась что-то оформить, но у меня ничего не получилось — я так понимаю, как и у всех.



Считаю, что это абсолютно не необходимая мера. Я не слышала никогда о вопиющих случаях на стадионах. Но, к сожалению, у нас вот так вот — всё должно быть под контролем, и все», — написала Дарья Карпина в своих социальных сетях.