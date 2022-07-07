Радимов рассказал, чего ожидает от матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от игры петербургского клуба и московского «Спартака» за Суперкубок, которая состоится в эту субботу, 9 июля.
«Ожидаю от Суперкубка интересной игры, голов, а также победы «Зенита». Насколько победа Петербурга очевидна, покажет игра, но я не ожидаю разгрома «Спартака» в этом матче», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Сейчас Владислав Радимов возглавляет «Зенит-2». В качестве игрока он выступал на позиции полузащитника, за петербургский клуб провёл 161 матч и забил 16 мячей. Вместе с «Зенитом» в 2008 году Радимов стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
С 1996 по 2006 год выступал за сборную России.
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