Радимов рассказал, чего ожидает от матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от игры петербургского клуба и московского «Спартака» за Суперкубок, которая состоится в эту субботу, 9 июля.

«Ожидаю от Суперкубка интересной игры, голов, а также победы «Зенита». Насколько победа Петербурга очевидна, покажет игра, но я не ожидаю разгрома «Спартака» в этом матче», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сейчас Владислав Радимов возглавляет «Зенит-2». В качестве игрока он выступал на позиции полузащитника, за петербургский клуб провёл 161 матч и забил 16 мячей. Вместе с «Зенитом» в 2008 году Радимов стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

С 1996 по 2006 год выступал за сборную России.