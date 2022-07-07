«Надеюсь, мне будет проще, чем Дзюбе». Бакаев — о переходе в «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, как его приняли болельщики санкт-петербургского клуба после перехода из московского «Спартака». Футболист покинул столичную команду 1 июня.
«Когда я на разминку шёл, пару человек только свистело в мою сторону. Даже дети с академии начали скандировать мою фамилию, поддерживать. Я подумал: «Ещё ничего толком не сделал, а у меня уже такая поддержка?» С трибуны, где сидела основная группа болельщиков «Зенита», мне абсолютно ничего плохого не говорили, когда я рядом пробегал во время разминки.
Будет ли мне проще, чем Дзюбе? Надеюсь, что да. Посмотрим (смеётся)», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».
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