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Автор первого гола Евро-2022 Бет Мид рассказала об смс от футболистки сборной Нидерландов

Автор первого гола Евро-2022 Бет Мид рассказала об смс от футболистки сборной Нидерландов
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Нападающая сборной Англии и лондонского «Арсенала» Бет Мид рассказала об смс, которое получила от форварда сборной Нидерландов и своей одноклубницы Вивианне Мидемы.

«Я была уверена, что забила гол. Но Вив Мидема написала, что мяч совсем немного пересёк линию. Она совершенно не понимала, как я могу быть настолько уверена, что был гол, если линия была совсем рядом», — приводит слова Мид Expressen.

Нападающая сборной Англии открыла счёт в матче с Австрией на 16-й минуте встречи. Гол потребовал проверку системы VAR, но был засчитан.

Мид провела успешный сезон в «Арсенале», который в итоге занял второе место в женской Суперлиге. Капитан сборной Англии защитник Лия Уильямсон также представляет «канониров». Во вчерашней встрече со сборной Австрии, закончившейся со счётом 1:0 в пользу англичанок, на поле в составе соперниц играли их одноклубницы — вратарь Мануэла Зинсбергер и защитник Лаура Вайнройтер.

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