Семак: у меня не самый приятный опыт Золотого матча. Идеальной справедливости не добиться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, что в Российской Премьер-Лиге могут вновь вернуть Золотой матч. Такая ситуация будет возможна, когда у двух лидирующих команд одинаковое количество очков после 30 туров.



«Золотой матч в РПЛ? Какой регламент примут, такой и будут. У меня был не самый приятный опыт игры в Золотом матче. Идеальной справедливости не добиться. Как решат, так и будем играть. Всегда есть плюсы и минусы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, «Зенит» открывает сезон-2021/2022 матчем со «Спартаком». Встреча состоится 9 июля в 21:00 мск. Она пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Клуб является действующим чемпионом РПЛ.