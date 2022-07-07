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Семак: у меня не самый приятный опыт Золотого матча. Идеальной справедливости не добиться

Семак: у меня не самый приятный опыт Золотого матча. Идеальной справедливости не добиться
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, что в Российской Премьер-Лиге могут вновь вернуть Золотой матч. Такая ситуация будет возможна, когда у двух лидирующих команд одинаковое количество очков после 30 туров.

«Золотой матч в РПЛ? Какой регламент примут, такой и будут. У меня был не самый приятный опыт игры в Золотом матче. Идеальной справедливости не добиться. Как решат, так и будем играть. Всегда есть плюсы и минусы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, «Зенит» открывает сезон-2021/2022 матчем со «Спартаком». Встреча состоится 9 июля в 21:00 мск. Она пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Клуб является действующим чемпионом РПЛ.

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