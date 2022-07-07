«Сент-Этьен» представил новую клубную эмблему

«Сент-Этьен» официально представил новую клубную эмблему. Её выбирали болельщики команды методом голосования.

В конце ноября 2021 года был запущен опрос, в котором приняло участие около 16 тысяч болельщиков «Сент-Этьена». Им предстояло выбрать один из трёх вариантов новой эмблемы.

Напомним, в завершившемся сезоне в стыковых матчах за право участия во французской Лиге 1 «Сент-Этьен» уступил «Осеру».

Первый матч между командами закончился вничью – 1:1, поэтому судьба места в Лиге 1 решалась во второй встрече (1:1, 5:4 по пенальти), в которой успешнее оказались футболисты «Осера».

Отметим, что «Сент-Этьен» впервые за 18 лет вылетел из высшего дивизиона чемпионата Франции.

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