Павлюченко заявил, что ждёт победы «Спартака» в матче за Суперкубок с «Зенитом»
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о предстоящем матче за Суперкубок России, в котором сыграют «Спартак» и «Зенит». Встреча запланирована на 9 июля. Она начнётся в 19:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Экс-игрок заявил, что ждёт от встречи победы красно-белых.
«Тренер Абаскаль только пришёл в команду. Ничего пока не могу по нему сказать. Жду от Суперкубка победы «Спартака». Но только чемпионат покажет, что Абаскаль из себя представляет. Даже если «Спартак» выиграет Суперкубок, это не говорит о том, что они нашли тренера, который приведёт команду к чемпионству. Нет, нужно определённое время», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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