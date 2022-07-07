«Челси» презентовал новую домашнюю форму

Лондонский «Челси» представил новый комплект домашней формы.



Новая форма синих — дань уважения легенде команды Теду Дрейку. Исполняется 70 лет с его назначения на пост главного тренера «Челси», которое произошло в 1952 году. Дрейк привёл команду к первому в истории чемпионству в главной лиге.

При этом тренере прозвище клуба пенсионеры сменилось на синие — в таком цвете выполнена пуговица на воротнике новых футболок.

Фото: ФК «Челси»

Также при Дрейке на эмблеме «Челси» появился лев, что отражено в дизайне самого воротника.

Фото: ФК «Челси»

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ клуб занял третье место, благодаря чему выступит в Лиге чемпионов. Первый матч нового чемпионата Англии начнётся для синих встречей с «Эвертоном», которая состоится в Ливерпуле 6 августа.