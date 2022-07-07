Григорян: через какой нахрен год Россию вернут в УЕФА? Вы в своём уме? Вы где живёте?

Тренер женского футбольного клуба ЦСКА Александр Григорян резко высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

«Хочу процитировать четверостишие Губермана:

Вся наша склонность к оптимизму –

от неспособности представить,

какого рода завтра клизму

судьба решила нам поставить.

Вы в своём уме? На следующий год, может быть, через год нас вернут в УЕФА? Вы издеваетесь? Вы где живёте? Вы же люди, вы руководители. У вас, блин, стратегически мозг должен быть устроен. Вы романтики? Через какой нахрен год нас вернут, через какие нас 3-4 года вернут? Вы вообще о чём?» — сказал Григорян в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ», обращаясь к коллегам по студии.

Родригао подписал контракт с «Зенитом». Главные новости дня