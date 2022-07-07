Григорян: через какой нахрен год Россию вернут в УЕФА? Вы в своём уме? Вы где живёте?
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Тренер женского футбольного клуба ЦСКА Александр Григорян резко высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.
«Хочу процитировать четверостишие Губермана:
Вся наша склонность к оптимизму –
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить.
Вы в своём уме? На следующий год, может быть, через год нас вернут в УЕФА? Вы издеваетесь? Вы где живёте? Вы же люди, вы руководители. У вас, блин, стратегически мозг должен быть устроен. Вы романтики? Через какой нахрен год нас вернут, через какие нас 3-4 года вернут? Вы вообще о чём?» — сказал Григорян в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ», обращаясь к коллегам по студии.
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