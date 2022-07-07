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«Бавария» показала новую гостевую форму на сезон-2022/2023

«Бавария» показала новую гостевую форму на сезон-2022/2023
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«Бавария» представила новую выездную форму, в которой она будет выступать на протяжении сезона-2022/2023. Она представила фотографии на официальном сайте.

Фото: Официальный сайт «Баварии»

Команда продолжает сотрудничество с компанией adidas. Новая гостевая форма выполнена в преобладающем белом цвете, на котором можно найти золотые элементы с металлическим эффектом. На спине под воротником можно найти символ Мюнхена. Такая цветовая гамма была впервые в истории использована немецким клубом.

«Бавария» всегда была невероятным послом нашего города. Вот почему я так счастлив, что на форме «Бавария» отражает связь с родным городом, с которым она так сильно связана. Это настоящая победа для обеих сторон», — заявил мэр Мюнхена Дитер Райтер.

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