Лидер женской сборной Англии Люси Бронз выбрала лучшего в паре Гарри Кейн — Уэйн Руни

Защитник сборной Англии и испанской «Барселоны» Люси Бронз сыграла в игру «Вы должны ответить» для ESPN. Среди вопросов был следующий: кого футболистка считает круче, нападающего сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейна или бывшего форварда «трёх львов» и «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни?

Фото: ESPN

— Гол или голевая передача?

— Передача.

— Удар головой или с лёта?

— С лёта.

— Кошки или собаки?

— Собаки.

— Пляж или бассейн?

— Пляж.

— Какую способность бы предпочли – летать или становиться невидимой?

— Летать.

— Новая обувь или новая стрижка?

— Новая обувь.

— Выиграть чемпионат мира или домашний чемпионат Европы?

— (после паузы) Чемпионат мира!

— Гарри Кейн или Уэйн Руни?

— Уэйн Руни.

Напомним, вчера сборная Англии одержала победу в матче с Австрией со счётом 1:0 в первом матче женского Евро. Люси Бронз провела на поле весь матч.