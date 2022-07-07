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Лидер женской сборной Англии Люси Бронз выбрала лучшего в паре Гарри Кейн — Уэйн Руни

Лидер женской сборной Англии Люси Бронз выбрала лучшего в паре Гарри Кейн — Уэйн Руни
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Защитник сборной Англии и испанской «Барселоны» Люси Бронз сыграла в игру «Вы должны ответить» для ESPN. Среди вопросов был следующий: кого футболистка считает круче, нападающего сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейна или бывшего форварда «трёх львов» и «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни?

Фото: ESPN

— Гол или голевая передача?
— Передача.

— Удар головой или с лёта?
— С лёта.

— Кошки или собаки?
— Собаки.

— Пляж или бассейн?
— Пляж.

— Какую способность бы предпочли – летать или становиться невидимой?
— Летать.

— Новая обувь или новая стрижка?
— Новая обувь.

— Выиграть чемпионат мира или домашний чемпионат Европы?
— (после паузы) Чемпионат мира!

— Гарри Кейн или Уэйн Руни?
— Уэйн Руни.

Напомним, вчера сборная Англии одержала победу в матче с Австрией со счётом 1:0 в первом матче женского Евро. Люси Бронз провела на поле весь матч.

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