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Петржела — о Суперкубке: все знают, что «Зенит» сильнее «Спартака»

Петржела — о Суперкубке: все знают, что «Зенит» сильнее «Спартака»
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча Суперкубка России по футболу, в котором клуб сыграет со «Спартаком». Он заявил, что команда из Санкт-Петербурга окажется сильнее, но разгрома не будет.

«В матче за Суперкубок будет напряжённая борьба на каждом участке поля, но я уверен, что «Зенит» победит. Будет ли разгром? Разгрома не будет. Петербуржцы победят с минимальным преимуществом. Не думаю, что «Спартак» будет плакать после Суперкубка из-за, не дай бог, плохого судейства или ещё чего-либо. Все знают, что «Зенит» сильнее «Спартака», а футбольные качества их игроков превышают качества спартаковцев», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Встреча пройдёт на поле стадиона «Газпром Арена» 9 июля. Она стартует в 19:00 мск.

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