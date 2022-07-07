Группа «Би-2» выступит на церемонии закрытия Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале турнира.

Напомним, группировка «Ленинград» и певица МакSим проведут выступления перед финальным матчем за Суперкубок России. Также перед игрой в развлекательной программе поучаствуют Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший.

Напомним, матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Ранее сообщалось, что красно-белые могут бойкотировать игру из-за её проведения в Санкт-Петербурге, но в итоге «Спартак» дал согласие на участие в Суперкубке.

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