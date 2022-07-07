Шведские футболистки во время Евро-2022 будут жить в роскошном отеле для знаменитостей

Футболистки сборной Швеции будут жить в отеле Carden Park недалеко от Ливерпуля. Роскошный отель известен как излюбленное место проживания актёров и актрис. В Carden Park также снимались телесериалы.



«В Великобритании не так много отелей, подобных этому. Во многих других местах есть футбольное поле, а у нас — несколько полей для гольфа и спа-центров», — сказал Дэн Ренни, менеджер по маркетингу Carden Park, изданию Expressen.



Кухней отеля руководит знаменитый шеф-повар сэр Грэм Тинсли. Он готовил для королевы Англии и всей королевской семьи. В Carden Park шведки смогут обедать в собственном ресторане и выбрать из восьми различных кухонь.



В июле стоимость проживания на одну ночь для одного взрослого составляет около € 200. По словам менеджера шведской команды Марики Домански-Лифорс, деньги не были проблемой.



«Это дорого, но ощущения стоят того. Как только я вошла, я подумала: «Ух ты, это будет хорошо». Отель построен в английском стиле, в виде замка и окружён потрясающими пейзажами. Мы рады, что смогли сделать эти инвестиции», — заявила Домански-Лифорс в интервью Expressen.



Напомним, женский Евро-2022 стартовал 6 июля в Англии. Турнир продлится до 31 июля.

Фото: Carden Park

Фото: Carden Park

Фото: Carden Park