Шведские футболистки во время Евро-2022 будут жить в роскошном отеле для знаменитостей

Футболистки сборной Швеции будут жить в отеле Carden Park недалеко от Ливерпуля. Роскошный отель известен как излюбленное место проживания актёров и актрис. В Carden Park также снимались телесериалы.
«В Великобритании не так много отелей, подобных этому. Во многих других местах есть футбольное поле, а у нас — несколько полей для гольфа и спа-центров», — сказал Дэн Ренни, менеджер по маркетингу Carden Park, изданию Expressen.
Кухней отеля руководит знаменитый шеф-повар сэр Грэм Тинсли. Он готовил для королевы Англии и всей королевской семьи. В Carden Park шведки смогут обедать в собственном ресторане и выбрать из восьми различных кухонь.
В июле стоимость проживания на одну ночь для одного взрослого составляет около € 200. По словам менеджера шведской команды Марики Домански-Лифорс, деньги не были проблемой.
«Это дорого, но ощущения стоят того. Как только я вошла, я подумала: «Ух ты, это будет хорошо». Отель построен в английском стиле, в виде замка и окружён потрясающими пейзажами. Мы рады, что смогли сделать эти инвестиции», — заявила Домански-Лифорс в интервью Expressen.
Напомним, женский Евро-2022 стартовал 6 июля в Англии. Турнир продлится до 31 июля.
Фото: Carden Park
Фото: Carden Park
Фото: Carden Park
- 7 июля 2022
-
14:52
-
14:41
-
14:33
-
14:32
-
14:27
-
14:21
-
14:14
-
14:08
-
13:50
-
13:49
-
13:48
-
13:41
-
13:37
-
13:33
-
13:32
-
13:06
-
12:57
-
12:49
-
12:45
-
12:43
-
12:32
-
12:30
-
12:22
-
12:13
-
12:13
-
12:04
-
11:56
-
11:37
-
11:33
-
11:27
-
11:19
-
11:15
-
11:12
-
11:11
-
10:59