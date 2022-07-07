Алаев объявил о своём уходе с поста главы ФНЛ. Измайлов стал и. о. главы организации

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев заявил об уходе с поста главы организации.

«Сегодня мы много говорили об итогах нашей работы и планах на будущее Первой и Второй лиги. У нас есть единый коллектив, что очень важно. Есть команда, которой я горжусь, ей всё под силу решить, но только при помощи клубов. Всё это принесёт нам прибыль и внимание.

Все вы находитесь в информационном поле. Некоторое время назад клубы РПЛ поддержали мою кандидатуру на позицию и. о. президента РПЛ. Мне нужно было сегодня закрыть гештальт, подвести итоги нашей работы. Мне не стыдно, мы справились.

Прошу поддержать моё заявление о сложении полномочий с поста главы ФНЛ. И. о. становится Наиль Измайлов, потом состоятся выборы», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.